医学の発展に伴い様々な病気は克服されています。癌（がん）の治療に関しても、私が医師になりたての頃は手も足も出なかった進行癌の治療が可能になってきています。しかしながら、死亡原因のトップを占めるのは悪性新生物です。次の原因が心臓疾患、肺炎と続きます。 【写真】1年で2度の皮膚がん告白ムッキムキの肉体派俳優、日焼け止めの重要性訴える 癌に関する予防は様々な情報がありますが、それを守ったから癌に罹患