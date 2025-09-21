３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止することを２１日、公式サイトなどで発表した。２００５年９月２１日にシングル「リニアモーターガール」でメジャーデビューし、この日はデビュー２０周年の記念日だった。３人は「活動休止」といいう文言を使わず、「２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープ（＝冷凍睡眠の状態の意）します」と表現。「“新しいＰｅｒｆｕｍｅ”にな