◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）１３日に開幕した世界陸上も、残す日程は１日のみとなった。最終日には男子４００メートルリレー決勝が行われ、世界陸上１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”が、完全復活を目指す。これまで国内外のアスリートが残した名場面、名セリフを写真とともに振り返る。◆第１日（１３日）・男子３５キロ競歩勝木隼人が２時間２９分１６秒で日本人メ