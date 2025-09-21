１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー（８３）が２０日、自身のＸで謝罪した。恒例の「余談ですが」という書き出しから始め「周知の通り私達は火事という予想だにしない大事故を起こし同マンション、消防署、警視庁、病院関係各位の皆さんに多大なるご迷惑をおかけ致し真に申し訳ございませんでした」と謝罪。「又沢山（たくさん）の励ましの言葉をありがとうございました」と感謝の言葉もつづ