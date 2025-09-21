お笑いコンビ・タカアンドトシのトシ（49）が、北海道放送『ジンギス談！』（毎週水曜後11：56）に出演。飛行機内で大物芸能人と遭遇したエピソードを明かした。＜貴重写真＞タカアンドトシ・トシ、妻＆子ども2人との家族ショット公開番組は5週連続で、7月20日に開催した番組公開イベント「ジンギス談！寄席2025」の内容を一部放送。その中で「面識がない大御所 挨拶するべき？」と疑問を投げかけた。トシは過去のエピソー