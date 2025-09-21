3人組テクノポップユニットPerfumeがデビュー20周年記念日の21日未明、オフィシャルファンクラブサイトを更新し、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した。「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」などと、理由を説明している。◆Perfumeのあゆみ◆▼99年広島で結成。▼05年メジャーデビュー。▼07年シングル「ポリリズム」リリース。