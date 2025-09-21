タレントの林家ペー（83）パー子（77）夫妻が、東京都北区赤羽北の自宅マンションでの火災発生から一夜明けた20日、帰宅した。午前10時44分ごろ、夫妻はタクシーで自宅へ戻った。パー子は火災発生時に部屋に居たため煙を吸い、右手に軽いやけどを負って搬送されていたが、ピンクのジャケット姿で自力で歩いて自宅に入った。2人で現場検証などに対応したとみられる。パー子は動揺していたのか、時折、同マンションの共用廊下で消防