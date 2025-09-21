ステルス戦闘機にある “鼻の穴”航空自衛隊の最新ステルス戦闘機であるF-35「ライトニングII」は、レーダー波を反射しにくくするために、機体表面が滑らかでフラットなデザインとなっています。しかし、細部をよく見ていくと、何かの機器を収納したと思われる窓や膨らみがあることに気づきます。【写真】お値段「6000万円超え！」F-35用のヘルメットですとくに気になるのが、機首部分、キャノピーの前あたりにある2つの穴みた