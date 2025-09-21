今年8月にも国際試合に出場していたプラウド。五輪戦士である彼の「エンハンスト・ゲームズ」への参加表明は小さくない驚きを生んだ(C)Getty Imagesスポーツの根幹を揺るがすイベントの実施が波紋を呼んでいる。物議を醸し続けているのは、来年5月に米ネバダ州ラスベガスで開催予定となっているドーピングの使用を容認する国際イベント「エンハンスト・ゲームズ」だ。【動画】筋肉隆々にビルドアップ！ 禁止薬物解禁大会に参加