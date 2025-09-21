女優・永瀬莉子が、今年初めて「食べたもの」を報告した。２１日までにインスタグラムで「お仕事終わりに念願の今年初かき氷」とつづって、大きなかき氷を頬張るショットをアップした。この投稿には「デカ過ぎない」「この時期に初かき氷なの意外」「美人さんすぎる」「９月も中頃にして！」などの声が寄せられている。