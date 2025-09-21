私たちは「AIを使いこなさなければ」と思いがちだが、実はその恩恵が最も大きいのは高齢世代かもしれない。かつて夢中になった趣味も、AIの力を借りればもう一度輝きを取り戻せるーーそう聞けば、あなたの頑固な親もAIを使いたくなるかもしれない。高齢者の人生を変える、AIの力とは？※本稿は、茂木健一郎『60歳からの脳の使い方』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。AIの進化が高齢者の可能性を拡げていくAIの活用によ