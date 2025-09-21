21日午前6時47分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の久慈市と普代村、それに軽米町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県久慈市普代村軽米町■震度1□岩手県宮古市田野