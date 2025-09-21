射殺された保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の追悼式典が開かれるスタジアム付近の道路を封鎖する作業員ら＝20日、米アリゾナ州（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアは20日、射殺された保守系政治活動家チャーリー・カーク氏（31）の追悼式典が21日に開かれる西部アリゾナ州のスタジアムに19日、武装した男が侵入し、捜査当局が逮捕したと報じた。州当局によると既に保釈された。侵入の目的を調べる。式典に