「ごはんと旅は人をつなぐ。」をテーマに、おいしいごはんや素敵な旅を通じて、人と人を繋ぐ。そんな活動をしている料理家・ダーダこと山田英季さんによる、連載エッセイ。山田さんの「今これが食べたい」を、作っているときの熱量も一緒にお届けします。今回ご紹介いただくのは、まだ暑さの残る秋に食べたい白ワインと相性抜群の「ぶどうとミントのサラダ」です。 【画像】秋らしく「ぶどうとミントのサラダ」アペロ