学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す童話は？意外と難しいこのクイズ。「🌬️☀️👨‍🦱🧥💨」が表す童話は一体なんでしょうか？ヒントは、ある2つの天気が、旅人のマントを脱がす勝負をするお話です。あなたは正解がわかり