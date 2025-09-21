【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷が「よし！」→カーショーも“とびきり笑顔”これぞスター軍団の底力だろう。ドジャースの大谷翔平投手はジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第3打席で逆転の3ラン。さらに続くベッツ内野手もアーチを描き、この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となったカーショー投手へ最高のはなむけを贈った。ドジャース一筋18年、