パルマの鈴木彩艶はこの夏、同じイタリアの名門ミランから注目されていたと言われる。正守護神のフランス代表マイク・メニャンに、チェルシー移籍の可能性があったからだ。23歳の日本代表GKは、その後釜候補にあがっていた。最終的にメニャンは残留し、鈴木も移籍することはなかった。だが、ミランは引き続き、鈴木に関心を寄せていると報じられている。メニャンの契約が今季いっぱいまでとなっており、延長に至っていないから