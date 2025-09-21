女優の森川葵がＡＩを駆使したショットを投稿した。２１日までに更新したインスタグラムで「Ｇａｌａｘｙの生成ＡＩセンスある」とつづって、肩に猫を乗せた様子をアップ。この猫は森川が描いたイラストで、ＡＩが実際に猫がいるかのように加工したものだった。この投稿には「すごい機能」「シュールすぎて面白い」「まってーかわいい」「癒された」などの声が寄せられている。