歌手のAdoが、9月20日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。大好きなくら寿司の“ベストな食べ順”を明かした。ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。Adoは先週の放送で「大好きな食べ物ベスト3」を聞かれ、第1位に「くら寿司の炙りチーズサーモン」を挙げ、「くら寿司が一番好き