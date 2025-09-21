ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、バイクで日本を2周したこともある道マニア歴29年の松村真人さんが、奈良県にある未完成の道“未成道”から歴史を紐解きます。 【写真を見る】鉄道の未成線が“バス専用道路”に!? 紀伊半島の難所を攻略した国道168号の歴史を紐解く旅【道との遭遇】 バス専用道路に転用鉄道が一度も通ることがなかった未成線 松村さんと一緒に旅をす