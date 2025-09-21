元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が20日に放送されたテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜後10・30）に出演。世の中で一番食べていると自負しているものを明かした。今回は「一茂は自分が作った料理が分かるのか?」の企画が放送され、一茂はシュウマイ作りに挑戦した。赤坂にある会員制の小料理屋のシュウマイの作り方を“カンニング”してから調理した。一茂のシュウマイと食べ比べるのは“カンニン