国立病院機構九州グループは１８日、部下らにパワーハラスメントを行ったとして、長崎川棚医療センター（長崎県川棚町）の５０歳代の男性薬剤師を停職１５日の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、薬剤師は２０２２年１１月頃〜２４年８月頃、直属の部下や他部署の職員計１０人に対し、ミーティングで他の職員がいる前でどなったり、「１から１０まで報告しろ。しなければ担当を変える」と威圧的な言動をしたりした。薬剤