【MLB】ドジャース6ー3ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷、涙を誘うカーショーと抱き合う瞬間9月20日（日本時間9月21日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・大谷翔平と、最後の本拠地先発となったレジェンド左腕、クレイトン・カーショーが、ベンチで熱いハグをかわした場面が話題となっている。5回裏ドジャースの攻撃、この回ド