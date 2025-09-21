気象台は、午前6時25分に、洪水警報を浜頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・浜頓別町、枝幸町に発表 21日06:25時点宗谷地方では、21日昼前まで河川の増水に、21日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報21日夕方にかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s■猿払村□暴風警報21日夕方にかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s■浜頓別