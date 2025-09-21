〈「息子夫婦とは、今は別々に暮らしています」初孫の誕生、義理の娘と2人旅…南果歩（61）が思う、家族との“適切な距離感”〉から続く主演映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜』が公開中の俳優・南果歩さん（61）。乳がん罹患、うつ病、二度目の離婚を経験した50代は「奈落のようだった」と明かしながらも、常に前向きな挑戦を続ける理由、その秘訣について伺った。（全3回の3回目／初めから読む）【