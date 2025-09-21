山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）の初めてのソロラジオレギュラー番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、ニッポン放送ほかにて11月8日より毎週土曜19時に放送されることが決まった。【写真】山田涼介“LEO”、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に電撃加入！4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田涼介