◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和０―１鹿島（２０日・埼玉）８試合が行われ、鹿島は浦和を１―０で下し、勝ち点で並んでいた京都をかわして首位に躍り出た。ＦＷ鈴木優磨（２９）が今季９点目で決勝点を挙げた。京都は清水に０―１で敗戦。柏はＣ大阪と１―１で引き分けた。接戦を制した鹿島が首位に立った。前半１４分、ＦＷ鈴木が相手ＧＫのパスミスをワンタッチでゴールに流し込み、先制に成功。日本代表ＧＫ早川を中