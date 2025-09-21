◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）１０位から出た新人の吉田鈴（りん、２１）＝大東建託＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。姉は日本ツアー４勝の優利（２５）。ツアー史上４組目の姉妹優勝と、入谷響（１９）、荒木優奈（２０）に続く今季３人目のルーキーＶへ逆