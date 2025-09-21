◆イースタン・リーグ巨人２―７日本ハム（２０日・Ｇタウン）巨人の育成・園田純規投手（２０）が２０日、イースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）に先発。６イニング中５度走者を背負ったが、３併殺を奪うなど７安打１失点と粘投した。回の先頭への四球などを反省しつつ、「走者を出しながらも粘ることができた」と振り返った。“教え”を胸に、マウンドに立っている。桑田２軍監督からは、「どんなに悪くても、５回はしっかり