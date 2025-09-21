◆陸上 静岡県高校新人大会 第１日（２０日・草薙総合運動場陸上競技場）女子走り高跳びで掛川紗希（静岡市立２年）が、従来の記録を４センチ更新する１メートル７５の大会新で初優勝した。女子１５００メートルでも古川真子（日大三島２年）が大会記録（４分２９秒１５）を塗り替える４分２８秒９０で初Ｖ。男子４００メートルリレーでは、東海大静岡翔洋が予選でマークした大会新（４１秒０４）を決勝でさらに０秒２３塗り