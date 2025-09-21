海自の哨戒機が上空から捉える防衛省・統合幕僚監部は2025年9月17日、北海道の宗谷岬沖で、ロシア海軍の戦車揚陸艦など4隻を確認したと発表し、自衛隊が撮影した写真を公開しました。【画像】これが自衛隊が確認した「ロシア海軍の戦車揚陸艦」です今回確認されたのは、ロシア海軍のウダロイI級駆逐艦、ステレグシチー級フリゲート、ロプチャーI級戦車揚陸艦、アレクサンドリート級掃海艇の計4隻です。これらの艦艇は、9月16