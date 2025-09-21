イギリスのヒースロー空港などヨーロッパの複数の空港で20日、フライトの遅延や欠航が相次ぎました。サイバー攻撃の影響とみられています。ロイター通信などによりますと20日、複数の航空会社のチェックインや搭乗システムを提供する会社がサイバー攻撃を受けました。この影響で、ロンドンのヒースロー空港やベルギーのブリュッセル空港などヨーロッパの複数の空港では手動での搭乗手続きに切り替えるなど混乱が広がり、多くの便に