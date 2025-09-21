ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、国連総会に合わせて訪問するアメリカ・ニューヨークでトランプ大統領と会談すると明らかにしました。ウクライナ当局によりますと、ロシア軍は19日夜から20日にかけて南部ザポリージャ州など9つの地域にドローン約580機とミサイル40発の攻撃を行いました。東部ドニプロペトロウスク州では、クラスター弾を搭載したミサイルが集合住宅を直撃し、これまでに1人が死亡、少なくとも30人が負傷し