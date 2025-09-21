「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）広島は４連敗でＢクラスが確定した。１−１の四回、先発・森がリチャードに押し出し死球を与え、さらに浦田の適時打で２点を勝ち越された。森は５回３失点で７敗目。打線は散発４安打と振るわず、中村奨の８号ソロだけだった。以下、新井貴浩監督との主な一問一答。◇◇−前日同様、岡本に一発でやられた。「やっぱり振れているし、甘い球は逃してくれない。森もボールの