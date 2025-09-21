北海道では21日未明から非常に激しい雨が降り続き、釧路地方や十勝地方で線状降水帯が発生しました。今後、昼前にかけて太平洋側を中心に大雨が続く見込みで、引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。北海道では、低気圧の影響で未明にかけて各地で非常に激しい雨が降り続き、気象庁は21日午前3時17分に釧路地方と十勝地方で線状降水帯が発生したと発表しました。釧路市では3時間に121ミリの非常に激しい雨を観測していて