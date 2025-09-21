「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）つらい…。広島が４連敗でＣＳ進出の可能性が完全に消滅した。昨年に引き続いてシーズン終盤に敗戦を重ね、今季１３６試合目にして２年連続のＢクラスが確定。残り７試合となった中、新井貴浩監督（４８）は若手に多くの出場機会を与え、次世代の育成にかじを切っていくことを示唆した。あのときの新井監督の言葉がよみがえる。昨シーズン最終戦後、指揮官は「さまざまなことが変化