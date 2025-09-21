リーグ制覇を目標に掲げながら、阪神に圧倒的な差を付けられたDeNA。三浦監督たちは、その内容をどう見たのか(C)産経新聞社突き付けられた紛れもない現実“奪首”を掲げて挑んだ2025年シーズンのDeNA。だが、結果的に9月7日に阪神が史上最速でのリーグ優勝を決め、その夢は完全に絶たれた。球団OBである藤川球児監督がけん引した猛虎との差を問われた三浦大輔監督は「総合力じゃないですかね。打線も固定メンバーでやれていまし