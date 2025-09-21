金正恩が「斬首作戦」で排除された瞬間、北朝鮮の核ミサイルが自動的に飛び立つ――そんな“悪夢のシナリオ”の可能性を指摘する見方が出てきた。韓国のシンクタンク「サンド研究所」傘下のメディア「サンドタイムズ」は、全成勳（チョン・ソンフン）元統一研究院長が世宗研究所に寄稿した文章を引用し、北朝鮮で旧ソ連の「死の手（Dead Hand）」システムに類似した核報復体制が構築された可能性が高いと伝えた。全氏は「北朝鮮が2