◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン第３日（２０日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）ツアー通算２０勝の石川遼（３４）＝カシオ＝が３位で出て５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算１３アンダーで首位に３打差３位と食らいついた。２日連続のノーボギーで、パーオン率は今大会１位とアイアンショットの精度が高く、自身１０度目の逆転優勝に照準を定めた。１７日に誕生日を迎え、１５年大会