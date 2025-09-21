巨人・田中将大投手（３６）が２１日の敵地・中日戦で同学年対決を制し、日米通算２００勝を狙う。バンテリンＤでの登板は移籍後初登板初勝利を挙げた４月３日以来、約５か月半ぶり。２０日は東京Ｄで最終調整し「勝つ。勝たなければいけない。何とかチームの勝利につながるように」と３度目での偉業達成に挑む。６回２失点だった１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）から移籍後２度目となる中５日。大野と今季２度目の投げ合いへ向け「