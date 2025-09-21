値下げをしてでも売りたい……。思うように商品が売れないと、ついそう考えてしまいがちだ。しかし、『農家のための売る技術 100』の著者で、農業専門のデザイン会社を経営する角田誠氏は、「値下げは価格だけではなく、価値までも下げてしまう」と語る。その納得の理由と、値下げの前にやるべきこと、考えるべきことを教えてもらった。値下げで下がるのは価格だけではない値下げをしてでも売りたい。そう思う気持ちはわかります。