「年齢のせいか、飛距離が落ちてきた」「もう少しクラブのスペックを下げてラクにゴルフをしたい」そんなゴルファーの悩みを解決するのが〝クラブの軽量化〞。重さを変えるだけでヘッドスピードが向上し、飛距離アップが叶う〝軽量化の効果〞を解説する！ 年齢に合わせた適正スペックがパフォーマンスを上げる 私は、クラブ選びでもっとも重要なことは“重さ”だと考えていま