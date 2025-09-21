超特急のメンバーで俳優の草川拓弥（３０）がフジテレビ系で放送されるカンテレ×ＦＯＤドラマ「地獄は善意で出来ている」（１０月１６日スタート、カンテレは木曜、深夜０・１５、フジは木曜、深夜０・４５）に主演することが２０日、分かった。カンテレドラマ初主演となる草川が演じるのは、元来の快活で爽やかなイメージとは正反対の、心に闇を抱えた元受刑者役で、手に汗握るヒューマンサスペンスに挑む。物語は完全オリ