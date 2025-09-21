引きずるような敗戦ではない。九回。近藤のこの日2発目となるソロ本塁打で1点差まで迫ったし、続く4番中村が四球を選んで一打同点、一発出れば逆転サヨナラ勝ちの状況まで粘った。敗戦投手となったのは絶対的な信頼を寄せられる守護神杉山だったが、こちらも落胆するほどではないだろう。同点の九回に3番手で登板し、決勝点を含む2失点。3四死球に1安打1犠飛と投球内容には杉山自身不満を残しただろうが、セーブシチュエーショ