近藤が今季2度目の1試合2本塁打と存在感を見せた。「3番指名打者」で先発し、5打数4安打3打点。五回に九里から右越えの9号同点ソロを放ち、2点を追う九回にも才木から右翼テラス席へ10号ソロを運び、3年連続で2桁に到達した。初回の右前先制打に加え、七回にも安打を放ち、今季初の1試合4安打。腰などの状態は万全ではないが「しっかり体調を戻しながら、一日一日しっかり出れるように」と活躍を誓った。