佐賀県鳥栖市出身のプロボクサー野上翔選手（25）＝RK蒲田ボクシングファミリー所属＝が10日、同市役所を訪れ、向門慶人市長に日本フライ級王座の獲得を報告した。防衛戦の準備に入った野上選手は「日本王座は世界に行くための通過点。世界チャンピオンになるために一つ一つ勝ち進んでいくだけだ」と力強く語った。「スタミナと足が持ち味」と語る野上選手は、8月12日に東京の後楽園ホールであった日本フライ級タイトルマッチ1