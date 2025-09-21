15〜21日の「老人週間」に合わせ、引馬誠也副知事が16日、8月に100歳を迎えた山本トモ子さん＝佐賀市＝を訪ねて百寿を祝った。毎週、仲間と共にダンベル体操を続けている山本さん。「きょうの喜びをステップに、元気に余生を過ごしたい」と喜んだ。地域の高齢者が集まる「大財北部長寿会」の枝永一馬さん（93）から誘われ、約6年前から自治会館でのダンベル体操に通うようになった。毎週火曜、同会の約20人と一緒に、童謡を口