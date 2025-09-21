西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）は23日で開業3年を迎える。沿線を往来する人が増え、長崎駅や嬉野温泉駅をはじめ、停車駅周辺は開発が活発だ。新幹線が地域にもたらす恩恵は大きい。残念なのは、効果が広がりを欠くことだ。西九州新幹線は博多と長崎を結ぶ九州新幹線西九州（長崎）ルートの一部として整備された。新鳥栖−武雄温泉は整備方針が決まっていない。この区間は、長崎県やJR九州がフル規格新幹線の整備を求める