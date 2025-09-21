元衆院議員で宮崎県知事も務めた東国原英夫氏（67）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）に選挙への出馬を打診したことがあると明かした。宮迫は18日に更新された、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）のYouTubeチャンネルに出演。堀江氏から地上波テレビに本格復帰するための方法をアドバイスされるなどした。その中で堀江氏は、宮迫に対し「選挙出ましょうか？」と持ち掛けたり、「良いこ