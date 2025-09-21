元タレント田代まさし氏（69）が20日までにインスタグラムを更新。20年に亡くなったザ・ドリフターズ志村けんさんの墓参りをしたことを報告した。田代氏は「今年の命日に伺うことができずお彼岸の入りの今日、お墓参りに寄らせて頂きました。雨の合間で風も気持ちよい日でした」と報告。志村さんの墓前で手を合わせる姿や、東京都東村山市に設置された志村さんの像の前でのショットを投稿した。続けて「今回はお兄さんとお会いでき